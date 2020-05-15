Школьный сухой паек в Клетне раскритиковали в соцсети

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте Татьяна Клещевникова во вторник опубликовала там фотографию продуктового набора, который, по ее словам, выдали ученикам клетнянской школы №2.

«Вот такой сухпаек дали на ребенка 19.05.2020 в клетнянской школе 2. Это норма? Первый месяц на пачку чая больше. В этом чай зажали))). Смешно. Больше 200 руб не потратили на один такой поек», — написала она.

Судя по снимку, в состав пайка входят пачка макарон «Шебекинские», пачка гречки, пачка сахара и пачка печения.

Многие комментаторы пеняют автору, что в блокадном Ленинграде этому пайку были бы счастливы, и предлагают поделиться продуктами с теми, кто в них реально нуждается. А то, что продуктов в наборе меньше, чем было в апреле, объясняют тем, что в мае меньше учебных дней. Однако нашлись и те, кто разделяет возмущение автора и считает, что без воровства при выдаче пайков не обошлось.

Продуктовые наборы в период самоизоляции школы Брянщины начали выдавать ученикам, которым полагается бесплатное питание.