Председатель Брянского облсуда решил переехать в Калининград

Стало известно, что председатель Брянсокго областаного суда Евгений Быков подал заявку на участие в конкурсе на занятие ставшей вакантной должности председателя облсуда в Калининграде.

Итоги конкурса определит 26 мая Высшая квалификационная коллегия судей. Но, по предварительным сведениям, кандидатура Быкова, конкуренцию которому составит действующий председатель Калининградского облсуда, в верхах уже согласована.

Быков возглавляет Брянский облсуд с 2013 года, в прошлом году его полномочия на этой должности были продлены еще на шесть лет.