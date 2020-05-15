Житель Володарки пожаловался на вонь хлора в районном отделении ПФР

Житель Володарского района пожаловался в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте на запах хлора в здании районного отделения Пенсионного фонда.

«Пенсионный фонд володарского района. Я понимаю приказ дезинфекция. Обработка Хлоркой. Для безопасности здоровья. Но зачем же так травить??!! Очень резкий едкий запах хлора. Как заходишь и в кабинетах. Через маску даже задыхаешься и першит горле и режет глаза И после долго не отходит. В горле как осадок», — написал он.

Комментаторы под публикацией выражают сочувствие не только посетителям, но и сотрудникам отделения, вынужденным находиться весь рабочий день в такой атмосфере.