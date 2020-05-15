Региональный оператор по работе с отходами «Чистая планета» проводит аукцион на разработку проектов для строительства трех мусоросортировочных комплексов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области заботится об экологическом состоянии окружающей среды и продолжает реализовывать задачи «реформы чистоты», которые поставил президент нашей страны и губернатор области. Строительство мусоросортировочных станций, которые появятся в Жуковском, Климовском, Мглинском, Суземском, Суражском, Трубчевском и Унечском районах, — одно из приоритетных направлений брянской отрасли обращения с отходами. И несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и введенный режим самоизоляции, «Чистая планета» не приостанавливает работу, а напротив — активизирует её в этом направлении.

Следуя распоряжению губернатора Брянской области и на основании Постановления Правительства Брянской области № 101-П от 13.03.2018 г. «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019 – 2027 годы», АО «Чистая планета» объявляет открытый электронный аукцион на выполнение работ по разработке Проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) мусоросортировочных комплексов производительностью 15-25 тысяч тонн в год и площадок для компостирования на территории Трубчевского, Суражского и Жуковского районов.

Вся документация об аукционе размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru.

Заявки на участие принимаются до 10.00 27.05.2020 года на электронной площадке: https://com.roseltorg.ru.