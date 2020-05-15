На улице Правды в Брянске заменили освещение

На участке улицы Правды в Советском районе Брянска поставили новые светодиодные светильники вместо устаревших уличных фонарей. Об этом сообщила во вторник мэрия Брянска.

Работы выполнены в рамках продолжающегося капитального ремонта этого участка улицы Правды. Параллельно строители продолжают обустравивать на нем тротуары. Эти работы выполнены на 15%. Затем на проезжей части уложат новый асфальт, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

Протяженность ремонтируемого участка составляет около 1 км, работы обойдутся более чем в 15 млн рублей.

Всего в Брянске в этом году планируется капитально отремонтировать свыше 32 км автодорог и потратить на это 760 млн рублей.