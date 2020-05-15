Не стало поэтессы и артистки Нины Геровой
Сегодня на 95 году жизни умерла поэтесса и артистка Нина Герова. Об этом сообщается в официальных аккаунтах Брянской областной филармонии.
Её имя известно трём поколениям наших земляков. В соавторстве с мужем, композитором Борисом Быковым она написала более 30 песен, которые были признаны и любимы. Их произведения «Брянские мальчишки», «Ветераны» «Дорога побед», «Ромашковый луг», «Незабудки», «Милый город» вошли в репертуар хоров и вокальных групп.
Нина Герова и Борис Быков дали больше тысячи концертов в Брянске и районах области, а их программа «Брянская улица» была известна во всех республиках Советского Союза.
Находясь много лет на заслуженном отдыхе, Нина Герова продолжала выступать, принимала участие в торжествах в честь Дня города и праздника 9 Мая.
Выражаем соболезнования родным и близким Нины Геровой.
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