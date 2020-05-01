Брянец пожаловался в соцсети на канаву на Объездной улице
Житель района ТРЦ «Аэропарк» анонимно опубликовал в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте фотографии канавы, которую вырыли строители при расширении Объездной улицы.
Работы на зтом участке начались в ноябре прошлого года, а последняя активность была замечена в апреле. С тех пор работы не ведутся, а вырытая строителями канава превратила в полосу препятствий, которую приходится преодолевать с риском для жизни, единственную дорогу от окрестных улиц к остановке общественного транспорта.
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