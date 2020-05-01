В Брянске сфотографировали енота

В сообществе «Подслушано Брянск» в среду опубликовали фотографию енота, сидящего на дереве. Снимок был сделан в Володарском районе.

«Кто потерял? Похож на енота. Сосновый бор в сторону Парка Поколений. Зумил на максимум, думал сначала, белка», — написал автор публикации.

Комментаторы отметили. что это и есть енот, но разошлись во мнении, дикий он или домашний. Некоторые комментаторы утверждают, что еноты на Брянщине не водятся, а значит, зверек или убежал из дома, или был выброшен нерадивыми хозяевами, и сомневаются в его шансах выжить в дикой природе. Другие пишут, что еноты в регионе есть, в частности, их замечали охотники в окрестностях Сельцо.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях поселка Белые Берега в объектив видеорегистратора попала стая диких кабанов, перебегавшая дорогу.