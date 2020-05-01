Брянец пожаловался на качество бесплатных масок в «Пятерочке»

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовал фотографии бесплатных масок, которые бесплатно раздают покупателям в одном из магазинов сети «Пятерочка», расположенном в Фокинском районе Брянска.

Автор публикации отмечает, что хотя маски раздают бесплатно, их качество, мягко говоря, ниже всякой критики. Солидарны с ним и некоторые комментаторы, сравнившие эти маски с салфетками.

Однако большинство отмечают, что для одного похода в магазин такой маски достаточно, а если положить качественные средства защиты, запасливые покупатели будут брать не по одной штуке, и на всех нуждающихся их не хватит.