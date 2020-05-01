Жительница Фокино призвала земляков вести себя цивилизованно

Жительница микрорайона Шибенец в городе Фокино в местном паблике во ВКонтакте призвала земляков вести себя цивилизованно и становиться в очередь на остановке маршрутки в Брянск.

«Хочу обратиться к жителям Шибенца, ЛЮДИ!!! Давайте соблюдать очередность при посадке в маршрутку!!! Так делается во всех цивилизованных городах. Только у нас все прутся как бараны!!! Почему человек который пришёл первый уезжает последний!!! Тем более сейчас когда в маршрутке можно должно быть 9 человек!! Всем надо на работу, все опаздывают! Но надо вести себя по человечески!!!!», — написала она в сообществе «Подслушано в Фокино».

Комментаторы отмечают, что идея хорошая, но в условиях города нереализуемая. Отдельные участники дискуссии отмечают, что улучшить ситуацию смогли бы отдельные рейсы маршруток до Шибенца, потому что сейчас они по пути на Брянск приходят в микрорайон уже забитыми.