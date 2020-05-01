У брянцев появилась возможность сфотографироваться с военной техникой

На улицах Брянска появилась виртуальная военная техника, сфотографироваться с которой жители и гости города смогут на смартфон с функцией считывания OR-кода. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Такие объекты дополненной реальности появились возле праздничных инсталяций на Кургане Бессмертия и площадях Партизан и Ленина.

Из-за режима самоизоляции инсталяции ко Дню Победы будут оставаться на улицах Брянска дольше обычного, так что желающие смогут сфотографироваться с виртуальной военной техникой после снятия ограничений.