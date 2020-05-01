Синоптики предпредили брянцев об очередных заморозках

Синоптики и региональное ГУ МЧС предупредили брянцев о предстоящих утром четверга заморозках.

Местами они составят до минус двух градусов Цельсия.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, так как могут стать причиной их повреждения и даже уничтожения.

Заморозки на Брянщине прогнозировались и на утро среды.