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Синоптики предпредили брянцев об очередных заморозках

Опубликовано Сегодня, 13:52

Синоптики и региональное ГУ МЧС предупредили брянцев о предстоящих утром четверга заморозках.

Местами они составят до минус двух градусов Цельсия.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, так как могут стать причиной их повреждения и даже уничтожения.

Заморозки на Брянщине прогнозировались и на утро среды.

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