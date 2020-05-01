Строители дороги Брянск I — Брянск II приступили к строительству разворотного кольца

В мэрии Брянска рассказали, как идет строительство дороги Брянск I — Брянск II.

Сейчас строители приступили к формированию разворотного кольца в месте примыкания будущей дороги к Московскому проспекту. Там практически завершена отсыпка песка. Его туда завезли в общей сложности 540 тыс. м3. Следующий этап — завоз грунта для основного полотна дороги. Отсыпвть грунт осталось на участке длиной 200 м перед мостом через реку Снежеть.

Продолжается и строительство моста. В его основании уже залиты две опоры, забиваются сваи для третьей, а всего их будет пять. Строители протянут также водпропускные трубы, которые расположатся под дамбой и будут отводить воду при павоках.

Общая длина будущей дороги составит 5,4 км. При ее пересечении с Московским проспектом появится также транспортная развязка.