Строители дороги Брянск I — Брянск II приступили к строительству разворотного кольца
В мэрии Брянска рассказали, как идет строительство дороги Брянск I — Брянск II.
Сейчас строители приступили к формированию разворотного кольца в месте примыкания будущей дороги к Московскому проспекту. Там практически завершена отсыпка песка. Его туда завезли в общей сложности 540 тыс. м3. Следующий этап — завоз грунта для основного полотна дороги. Отсыпвть грунт осталось на участке длиной 200 м перед мостом через реку Снежеть.
Продолжается и строительство моста. В его основании уже залиты две опоры, забиваются сваи для третьей, а всего их будет пять. Строители протянут также водпропускные трубы, которые расположатся под дамбой и будут отводить воду при павоках.
Общая длина будущей дороги составит 5,4 км. При ее пересечении с Московским проспектом появится также транспортная развязка.
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