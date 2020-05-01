В Брянске готовят к купальному сезону семь пляжей

В Брянске готовятся к купальному сезону семь пляжей. Об этом сообщила в среду мэрия Брянска. Официальные пляжи должны открыться у вокзала Брянск-Орловский на левом берегу Десны, на заливе у нефтебазы, на карьере бывшего завода керамогранита, у городской больницы №1 (Центральный пляж), на озере Орлик-5, озере Мутное и озере ГРЭС в Белых Берегах.

На пляжах и прилегающих территориях обследуется дно до границы плавания, готовятся подъездные дороги, подсыпаются берега, ремонтируется и красится пляжное оборудование. Все пляжи укомплектованы плавсредствами и штатными спасателями.

Подготовка к сезону должна завершиться на этой неделе, а точную дату официального открытия пляжей определит региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Перед открытием на всех пляжах возьмут пробы воды и песка.

В этом году планируется также благоустроить Центральный пляж. В прошлом впервые за много лет был благоустроен пляж в Володарском районе, где поменяли зонтики и раздевалки, обустроили спортивную и детскую площадки и стационарный туалет.