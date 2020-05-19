Жители Белых Берегов жалуются на жуткий холод в квартирах
Жительница Белых Берегов возмутилась холодом в квартирах поселка в местном паблике во ВКонтакте.
«Мы, жители поселка, обращаемся к нашему главе, почему у нас в посёлке не включают отопление?Было распоряжение Богомаза включить, но мы наверно не входим в состав Брянска или на нас это не распостроняется(сидите дома), а дома холод и люди не заразятся, а заболеют, сидя дома», — написала она.
Ее поддержали и комментаторы, отмечая, что в их квартирах тоже холодно. При этом некоторые отмечают, что заполнение системы теплоносителем, который был слит, требует времени, и не исключено, что система будет готова к возобновлению отопительного сезона, как раз когда снова станет тепло.
Одна из участниц пищет, что звонила в управляющую компанию и там объяснили: велено сначала подключать детские учреждения, несмотря на то, что они на карантине, а жилые дома только во вторую очередь.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2019 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» (ссылка).
Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.