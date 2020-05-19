Жители Белых Берегов жалуются на жуткий холод в квартирах

Жительница Белых Берегов возмутилась холодом в квартирах поселка в местном паблике во ВКонтакте.

«Мы, жители поселка, обращаемся к нашему главе, почему у нас в посёлке не включают отопление?Было распоряжение Богомаза включить, но мы наверно не входим в состав Брянска или на нас это не распостроняется(сидите дома), а дома холод и люди не заразятся, а заболеют, сидя дома», — написала она.

Ее поддержали и комментаторы, отмечая, что в их квартирах тоже холодно. При этом некоторые отмечают, что заполнение системы теплоносителем, который был слит, требует времени, и не исключено, что система будет готова к возобновлению отопительного сезона, как раз когда снова станет тепло.

Одна из участниц пищет, что звонила в управляющую компанию и там объяснили: велено сначала подключать детские учреждения, несмотря на то, что они на карантине, а жилые дома только во вторую очередь.