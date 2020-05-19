В квартиру к брянцу залетела краснокнижная бабочка

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию бабочки с необычной расцветкой, которую обнаружил в собственной квартире.

«Народ скажите , что за зверь у меня живет?!, — написал он в сообществе.

Большинство комментаторов начали изголяться по этому поводу в остроумии и рекомендовать автору публикации сжечь дом от греха подальше. Но нашлись знатоки, которые опознали на фотографии олеандрового бражника — редкий вид ночных бабочек, занесенный в Красную книгу.