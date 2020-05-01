Жителям Брянщины предложили участвовать во всероссийской акции «Подвиг села»

Организатором акции, которая стала частью проекта «Соль земли» выступил Российский союз сельской молодёжи (РССМ). Проект рассказывает о славном трудовом подвиге тружеников тыла и их немалом вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.

Чтобы сохранить эту память, организаторы предлагают молодым людям 14-30 лет, а также ветеранам и детям войны оставить для истории уникальные воспоминания о том, какой ценой удавалось четыре года получать урожай, кормить армию и мирное население в городах.

В рамках акции «Подвиг села» участникам предлагают опубликовать в социальных сетях фотографии своих родственников, трудившихся в тылу, под единым хэштегом #подвигсела. Также пост следует сопроводить историей героя общенародного подвига, рассказать, как сегодня семья участвует в экономическом развитии страны.

—Акция призвана подчеркнуть преемственность поколений, укрепить историческую память и показать, что современная молодежь достойна своих дедов, — рассказал первый заместитель председателя РССМ Дмитрий Пекуровский.

Это первый этап акции. Посты необходимо разместить в интернете до 31 мая.

Итоги второго этапа авторитетное жюри подведет 31 июня. Методом рандомного выбора среди наиболее интересных и уникальных постов с наибольшим числом лайков выберут победителей. Организаторы планируют использовать их материалы для подготовки новостных сюжетов о Героях тыла и трудовых подвигах советского народа на тематическом YouTube-канале «Село своё – родное». Финальным аккордом проекта станет выставочная фото-экспозиция «Подвиг села», которая пройдет в Совете Федерации России.

Проект «Соль земли» и акцию «Подвиг села» поддержали в Совете Федерации России, Роспатриотцентре, Общественной палате России и в других организациях. Они также вошли в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, утвержденный в Администрации Президента России.

Подробности и контактную информацию можно найти на сайте РССМ.