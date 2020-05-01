Сотрудники «Чистой планеты» зафиксировали нарушение правил обращения с отходами

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, чтобы не платить за вывоз отходов, продолжают выгружать мусор в контейнеры, установленные для населения. Сотрудники отдела экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО сняли на видео нарушителя.

— На площадке по улице Малыгина, 50 установлен бункер, куда жители выносят мусор. Мы обратили внимание, что несмотря на то, что вывоз отходов с этой площадки осуществляется ежедневно по графику, контейнер очень быстро переполняется и нам в колл-центр поступают звонки жителей о необходимости дополнительного вывоза отходов. И их жалобы справедливы – завалы мусора приводят к антисанитарии, и это негативно сказывается не только на внешнем облике улиц и дворов города, но и наносит вред окружающей среде. На днях сотрудники отдела экологической безопасности, которые осуществляют контроль контейнерных площадок и своевременный вывоз отходов, сняли на видео одного из нарушителей, который выгружал из газели мешки с мусором. Мы выяснили, что автомобиль принадлежит юридическому лицу и предъявили ему претензию. Таким образом, предприниматели не только уклоняются от заключения договора на вывоз отходов, но и создают мусорные завалы на контейнерных площадках города, доставляя неудобства жителям и нанося вред окружающей среде. Так как накопители для ТКО, которые устанавливаются на контейнерных площадках, рассчитаны только на жителей близстоящих домов и не предназначены для несанкционированных выбросов большого количества отходов, которые регулярно делают недобросовестные предприниматели, — прокомментировал инцидент генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.