На Брянск в четверг обрушились снег и град

На Брянск и область в четверг, 21 мая, обрушились снег и град. Фото и видео аномальных погодных явлений жители региона опубликовали в сообществе «Подслушано Брянск».

За кадром авторы видеороликов комментируют происходящее, не выбирая выражений. Не остают от них и комментаторы в обсуждениях.

Комментаторы и авторы публикаций отмечают, что град наблюдался в Фокинском районе Брянска и Дятькове. Отдельные участники сообщества пишут, что град и снег в четверг шли и в Москве. В Бежицком районе областного центра, как отмечается в комментариях в сообществе, града в четверг не было.