Брянчанка подняла в соцсети проблему отстуствия туалетов на конечных остановках
Участница группы «Типичный Брянск» во ВКонтакте написала о проблеме отсутствия туалетов для водителей и кондукторов на конечных остановках городского транспорта в Брянске. Об этом она узнала от приятельницы, муж которой работает водителем на внутригородских маршрутах.
«Я была сильно удивлена, если не сказать больше, что далеко не на всех конечных остановках есть туалеты.
Т.е., находясь в пути много времени, и работая целый день, люди ( водители, кондукторы) не могут нормальным человеческим образом справить нужду.
По этой причине, женшины- кондукторы, например, стараются не пить воду на маршруте, чтобы не хотелось в туалет», — пишет она.
По ее словам, туалеты для работников городского транспорта предусмотрены только на Телецентре и бульваре Щорса.
Комментаторы согласились, что проблему нужно рещать — и не только для транспортников, но и по всему городу, где переизбытка синих кабинок не наблюдается.
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