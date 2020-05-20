На Брянщине в конце мая укоротятся маршруты электричек

Из-за ремонтных работ на станции Брянскх-Льговский и мосту на однопутном участке Полужье — Выгоничи, запланированных на последнюю неделю мая, на Брянщине будут временно укорочены маршруты ряда электричек. Об этом сообщили в дирекции Московской железной дороги.

Изменения затронут пригородные поезда из Брянска на Комаричи и Суземку, которые будут следовать до Синезерок, и на Унечу — их маршрут сократится до Свени. Между Свенью и Брянском-Орловским электрички ходить не будут.

Ранее мы соообщали об укорачивании из-за ремонта пути маршрутов пригородных поездов между Унечей и Новозыбковом.