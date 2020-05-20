Брянская активистка вернулась домой из Индии

Застрявшая в Индии из-за коронавируса брянская активистка Мария Астащенко вернулась на родину. Об этом она в пятницу написала у себя в соцсетях.

Трансфер из Москвы в Брянск ей и другим землякам организовали региональные власти.

«Здравствуй, Россия-Матушка и родной брянский Лес! Подробности чудесного рейса, когда высплюсь! А пока: Благодарю, дорогие Семья и Друзья за поддержку и пожелания благополучного возвращения! Аплодисменты экипажу рейса RL 9904 Тривандрум-Калькутта-Екатеринбург-Москва авиакомпании Royal Flight! И огромное спасибо Правительству Брянской области и его представителю Андрею Олеговичу за организацию трансфера в наш регион всем возвращающимся со всего мира брянцам! Не все так, но наш субъект России точно своих не бросает.

Обнимаю, Родные!», — написала она во ВКонтакте.