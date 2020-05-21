Брянские зоозащитники спасли пса от голодной смерти

Брянские зоозащитники спасли от голодной смерти собаку. Об этом сами волонтеры рассказали в социальных сетях.

Алабай, которого волонтеры нашли привязанным к дереву в окрестностях Камвольного комбината в Бежицком районе Брянска, был настолько истощен, что не мог даже ходить.

Добровольцы отвезли пса в приют, где его откормили, обработали от паразитов, сделали необходимые прививки. Пес, которого назвали Василием, ищет нового хозяина. Узнать о нем больше можно по телефону: 8(920) 607-78-30.