В Новозыбкове депутаты выделили 50 тысяч рублей на ремонт туалета в городском парке

Горсовет Новозыбкова распределил 3 млн рублей, выделенные на благоустройство города. Об этом рассказал на своей странице во ВКонтакте депутат местного горсовета Владимир Шнейдер.

В 2,5 млн рублей обойдется знак при въезде в город. 50 тысяч рублей решили потратить на ремонт общественного туалета, который давно в нем нуждается, в городском парке.

А в результате корректировки расходной части бюджета 230 тыс. рублей будут направлены на покупку средств защиты от коронавируса.