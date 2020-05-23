Полеты из Брянска в Крым начнутся с 31 мая

С 31 мая из Брянска в Крым начнет летать авиакомпания «ИркАэро», а с 23 июня обслуживать это направление начнет также «Руслайн». Об этом сообщается в группе брянского аэропорта во ВКонтакте.

В частности, «Руслайн» будет летать во вторник, четверг и воскресенье. Продажи билетов должны стартовать в ближайшее время. С 23 июня компания открыла также продажи билетов на рейс в Анапу.

Как отмечают администраторы группы, на их памяти одновременных полетов двух авиакомпаний по одному направлению не было минимум с 2010 года.