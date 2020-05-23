Брянца возмутили пьющие на прогулке мамы с колясками

Анонимный участник группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте выложил в соцсеть фотографию молодых мам, устроивших пьянку под окнами его квартиры.

«Пипец, сидят 4 мамаши рядом двое детей, бухают, матом говорят, что за женщины пошли? Сaм не ангел, но я до сих пор сигарету прячу когда дети рядом или вooбще отхожy! Ещё и без масок, хотя пофиг на них уже», — написал он.

Большинство комментаторов разделили его осуждение. Однако пара участниц дискуссии призналась, что тоже матерятся при детях.