Брянские волонтеры вывесили у кафедрального собора ориентировки на пропавших детей

В честь Международного дня пропавших детей, который отмечается 25 мая, брянские волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» вывесили на ограде кафедрального собора в Брянске большой плакат с ориентировками детей, которых они искали и продолжают искать. Об этом волонтеры рассказали на странице отряда во ВКонтакте.

Свою акцию волонтеры назвали арт-проектом «Стена». Цель — чтобы прохожие могли посмотреть каждому ребенку в глаза и подумать: может быть, где-то видели. Благословление на размещение плаката на ограде собора дал его настоятель.

С 2012 года брянский отряд «Лиза Алерт» получили свыше 140 заявок на поиск пропавших детей. Поиски были организованы по 130 случаям. 122 ребенка были найдены живыми, 10 погибли, а Настю Дмитриеву, которая в 2005 году шла из школы домой, но до дома не дошла, родители надеются найти до сих пор.