Брянчанка станет участницей «Битвы экстрасенсов»

Жительница Брянска Анна Шершнева будет участвовать в шоу «Битва экстрасенсов» на федеральном телеканале ТНТ. Об этом она сама рассказала на своих страницах в соцсетях.

Шершнева прошла кастинг и получила подтверждение этому. На шоу ее приглашали и ранее.

В 2016 году Анна была избрана депутатом Юдиновского сельского совета в Погарском районе Брянщины, также она снималась в рекламных роликах, а сейчас всерьез занимается фитнесом.