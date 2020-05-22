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Под Новозыбковом девушка с особенностями развития живет на 700 рублей в месяц

Опубликовано Вчера, 11:39

Брянская общественная организация «Добромир» рассказала на своей страничке во ВКонтакте о жительнице деревни Добродеевка Новозыбковского района. 26-летняя Светлана имеет особенности развития. Ни работы, ни пенсии у нее нет. Единственный ее доход составляет пособие за проживание в зоне радиоактивного загрязнения, которое равно 700 рублям в месяц.

Четыре года назад у Светланы умер отец, еще раньше не стало матери.

Из пособия она платит за свет, изредка покупает пачку дешевого стирального порошка. Выживает за счет того, что за еду помогает односельчанам по хозяйству.

Участники «Добромира» побывали у Светланы дважды. В частности, в одну из поездок подарили ей набор бытовой химии, одежду и обувь. И намерены помогать ей и дальше.

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