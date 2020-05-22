Бежицкий район Брянска в среду останется без воды

В среду, 27 мая, с 9:30 до 12:00 понизят давление холодной воды в домах на нескольких улицах в Бежицком районе. Об этом в понедельник сообщила мэрия Брянска.

Воды не будет в домах на улицах Камозина, Орловской, III Интернационала, Брянской Пролетарской дивизии, Комсомольской, Куйбышева, Ростовской и Харьковской.

Причина — плановые работы на водозаборе.