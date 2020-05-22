В Брянске начался ремонт на улице III Интернационала

Улица III Интернационала — одна из 20 дорог, которая вошла в нацпроект обустройства качественных и безопасных автомобильных дорог. Всего в Брянске в этом году планируется отремонтировать в рамках нацпроекта 32 км дорог. На это выделено 760 млн рублей.

Работы стартовали с модернизации освещения. Подрядчик поставил свыше 25 новых фонарных столбов. Затем на них будут установлены светодиодные светильники.

Строители начали ремонтные работы на улице III Интернационала. Об этом в понедельник сообщила мэрия Брянска.

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