Информацию о загрязнении озера в Дятьковском районе проверит прокуратура

Брянская природоохранная прокуратура проверит сообшения СМИ о загрязнении озера в поселке Бытошь в Дятьковском районе. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Брянской области.

Если проверка выявит нарушения, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщали, что в Навлинском районе природоохранная прокуратура наказала агрохолдинг за незаконное строительство насыпи в водоохранной зоне и в акватории реки Ягодка.