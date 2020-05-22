Брянец отблагодарил жену за сына горящей надписью, для которой использовал более 200 свечей

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте Игорь Сухоруков опубликовал в соцсети фотографию надписи из горящих свечей, которую он выложил возле роддома. С его слов, на то, чтобы выложить слова «Спасибо за Тимофея» у него ушло более 200 свечей.

Игорь также рассказал, что это уже второй ребенок в его семье.

Комментаторов очень впечатлил поступок новоявленного отца.