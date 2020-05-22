В Трубчевске заползла в огород черепаха из Красной книги

Ранее мы сообщали , что житель Брянска сфотографировал в собственной квартире бабочку непривычной раскраски, в которой знатоки опознали краснокнижный вид насекомых.

В группе «Подслушано Трубчевск» во ВКонтакте во вторник опубликовали фотографии черепахи, которую, как пишет автор публикации, нашли в огороде.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink 27 мая в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

Вокзал Брянск-Орловский становится более доступным для маломобильных пассажиров На вокзале Брянск-Орловский продолжается формирование доступной среды для маломобильных групп населения. Железнодорожниками уже проведена реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, ведутся работы по оборудованию касс и справочной с заниженными окнами.

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

