Брянскавтодор попался на неправильном обращении с отходами

Брянская природноохранная прокуратура выявила ряд нарушений правил обращения с отходами на дорожном ремонтно-строительном участке Брянскавтодора в Навлинском районе. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

На территории предприятия были обнаружены следы пролитых нефтепродуктов возле гаража и мазутохранилища, отсутствовала часть ограждения, из-за чего пескосоляная смесь хранилась за территорией предприятия, не было нефтеловушки на ливневой канализации, территория захламлена опасными отходами — покрышками, воздушными фильтрами и загрязненной нефтепродуктами тарой. Завалы опилок, остатков растительности и твердых коммунальных отходов были обнаружены и на прилегающей территории на площади порядка 100 м2.

Изношенные покрышки не были также отражены в сведениях об опасных отходах, направляемых в Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство возбудило административные дела на ответственного сотрудника компании за несоблюдение природоохранного законодательства и сокрытие информации об опасных отходах. Вынесено также предптавление устранить нарушения и наказать в дисциплинарном порядке виновных.