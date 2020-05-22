Брянцы превратили в помойку территорию садового товарищества в Фокинском районе
Жители Брянска продолжают создавать несанкционированные свалки. В мае в лидерах оказался Фокинский район. Одно из мест, которое брянцы превратили в помойку – территория садового общества «Швейник».
Отношение к природе у жителей Брянска противоречивое. Мы любим отдыхать на природе, дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой вокруг, но, уезжая домой, нередко «забываем» забрать мусор после пикника с собой. Брянцы – заядлые дачники, и сезонное рвение посадить картошку, огурцы и цветы на своем участке не в силах остановить даже пандемия. Но наводя порядок и чистоту на своей даче, наши люди бросают мусор в чужой огород – на газон, в овраг или на обочину дороги, создавая несанкционированные свалки и поднимая всеобщую волну возмущения и негодования. Причем, глядя на грязь вокруг, негодуют и те, кто выбрасывает мусор за свой забор. Такая ситуация сложилась и возле садового общества «Швейник» в Фокинском районе.
- Седьмого мая мы направили письмо главе администрации Фокинского района Брянска с просьбой убрать свалку в лесном массиве на территории садового общества «Швейник» и принять меры административного воздействия в отношении лиц, которые ее создали. Пока официального ответа на наше письмо мы не получили. Вместе с тем, жители частного сектора выложили в социальные сети фото свалки, образовавшейся на обочине возле этого садового общества. Свалка продолжает расти, а меры до сих пор так и не приняты. В соответствии с действующим законодательством, все садовые общества должны заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором. «Швейник» до сих пор этого не сделал. Кроме того, это садовое общество должно было совместно с муниципалитетом определить и обустроить место для складирования отходов и согласовать график вывоза. И, конечно, каждый из нас должен заботиться о природе и поддерживать чистоту вокруг, а не создавать несанкционированные свалки, - прокомментировал ситуацию руководитель управления регионального оператора по обращению с ТКО Алексей Головин.
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