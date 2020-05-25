Директора Брянскоблтехинвентаризации оштрафовали за игнорирование требований прокурора

Районная прокуратура прводила выездную проверку соблюдения земельного законодательства в поселке Супонево. На время проверки районный прокурор потребовал от руководителя организации предоставить в помощь проверяющим специалиста, который мог бы их проконсультировтаь в рамках своей компетенции. Однако руководитель это требование проигнорировал.

Прокуратура Брянского района возбудила административное дело на директора Брянскоблтехинвентаризации. За невыполнение законных требований прокурора ему придется заплатить штраф. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink 27 мая в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. Зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

Вокзал Брянск-Орловский становится более доступным для маломобильных пассажиров На вокзале Брянск-Орловский продолжается формирование доступной среды для маломобильных групп населения. Железнодорожниками уже проведена реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, ведутся работы по оборудованию касс и справочной с заниженными окнами.

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

