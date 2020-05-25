Директора Брянскоблтехинвентаризации оштрафовали за игнорирование требований прокурора
Прокуратура Брянского района возбудила административное дело на директора Брянскоблтехинвентаризации. За невыполнение законных требований прокурора ему придется заплатить штраф. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.
Районная прокуратура прводила выездную проверку соблюдения земельного законодательства в поселке Супонево. На время проверки районный прокурор потребовал от руководителя организации предоставить в помощь проверяющим специалиста, который мог бы их проконсультировтаь в рамках своей компетенции. Однако руководитель это требование проигнорировал.
Сумма наложенного на должностное лицо штрафа не сообщается.
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