Брянцы обсуждают клумбы в форме гробов на территории детского сада

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографию клумбы, которая обустраивается на территории детского сада в микрорайоне Новостройка в Володарском районе Брянска.

Очертания деревянных основ будущей клумбы вызвали у комментаторов единодушную ассоциацию с гробами. По этому поводу поступили предложения отправить заведующую садиком в психбольницу, высадить цветы на клумбе крестом, пригласить батюшку и другие.

Один из комментаторов отметил, что этот садик с клумбой располагается у него во дворе, и «гробы» шокировали всех жителей дома.