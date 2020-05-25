Врач поликлиники №1 поставила брянчанке диагноз по телефону
Жительница Брянска пожаловалась в сообществе «Подслущано Брянск» во ВКонтакте на врачей городской поликлиники №1. Женщина подробно описала свои злоключения при общении с медиками.
С ее слов, хуже она почувствовала себя еще на прошлой недели, у нее побывал врач, но по прошествии трех дней назначенное им лечение не дало эффекта. Когда в субботу автор публикации позвонила в поликлинику снова, дежурный врач по телефону поставила ей диагноз остеохандроз и назначило лечение, которое также не дало результата.
В понедельник пациентка снова пыталась вызвать врача. У нее приняли вызов, но затем перезвонила, как утверждает автор жалобы. завотделением и уговаривала прийти на прием самой. А когда женщина начала возражать, что плохо себя чувствует и не с кем оставить ребенка полутора лет, ответила, что врач к ней придет в лучшем случае в полночь. В итоге брянчанке все же пришлось дойти до поликлиники.
Изрядная часть комментаторов не поддержала автора жалобы и пеняет ей на эгоизм и неспособность провести самолечение. Но нашилсь и те, кто посоветовал обращаться в прокуратуру, страховую компанию и на горячую линию правительства региона.
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