Мэп Брянска проверил, как подрядчики ремонтируют дороги в Бежице

Мэр Брянска Александр Макаров провел выездное совещание, темой которого стал капитальный ремонт дорог в Бежицком районе города. Об этом сообщила мэрия.

На улице 22 Съезда КПСС работы выполнены на 40%. Подрядчик одновременно занимается проезжей частью, наружным освещением и тротуарами. Вырванивающий слой асфальта уложен на 70%, бордюры установлены на 80%, расширение проезжей части под заездные карманы сделано на 60%, а работы по водоотведению — на 30%.

На Сталелитейной работы выполнены на 60%. Полностью уложены выравнивающий слой на проезжей части, тротуары готовы на 65%, обсутраиваются заездные карманы.

На Шоссейной полностью сняли старый асфальт, на 95% уложили выравнивающий слой. Модернизировать освещение Сталелитейной и Шоссейной улиц будут по отдельному контракту стоимостью 5 млн рублей.

На Вокзальной подрядчик из Владимира (единственный иногородний из работающих в районе в этом году) на 95% убрал старый асфальт и намерен начать укладку нижнего слоя. Во время совещания представители БМЗ попросили расширить тротуар вдоль завода. После совместного осмотра участка с подрядичком мэр поручил скорректировать проект с учетом пожеланий предприятия.

«Такое расширение не просто добавит комфорта, но и, прежде всего, обеспечит безопасность пешеходов», — сказал мэр.

В этом году в Бежицком районе планируется отремотировать 10 улиц общей протяженностью 18,5 км. Подрядчик не определен только для участка улицы Ульянова между 3-го Интернационала и домом № 52 корпус 2 в микрорайоне Московский. Готовить его к торгам начнут в ближайшее время.