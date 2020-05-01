В БГТУ умер старейший преподаватель
Умер старейший преподаватель Брянского государственного технологического университета Олег Андрейчиков. Об этом сообщил официальный сайт вуза.
В БГТУ Олег Сергеевич занимал должность доцента кафедры «Металлорежущие станки и инструменты».
Андрейчикова не стало на 92 году жизни.
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