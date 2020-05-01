В Новозыбкове разваливается водонапорная башня возле вокзала

В Новозыбкове начала разрушаться водонапорная башня у железнодорожного вокзала, которая считается городской достопримечательностью. На ней установлены мемориальные таблички в честь военных железнодорожников и советского государственного деятеля Николая Гололеда, биография которого напрямую связана с городом.

Несколько лет назад башню обшили сайдингом, к чему горожане отнеслись критически. Но и после этого ремонта она успела обветшать.