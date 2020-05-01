В Фокинском районе заканчивается ремонт на Белорусской улице

Капитальный ремонт Белорусской улицы от границы города до переулка Кравцова выходит на финальный этап. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.

Общая протяженность ремонтируемого участка — 3.5 км. Общая стоимость работ составляет без малого 72 млн рублей.

В прошлом году на улице уложили новый асфальт и построили половину тротуаров, модернизировали освещение на участке от границы города до путепровода над железной дорогой.

В этом году установили опоры и завершили монтаж освещения.

Сейчас подрядчик готовит к асфальтированию оставшиеся тротуары и заездные карманы.

На улице также будут установлены шесть желтых мигающих светофоров для пешеходов, нанесена разметка и смонтированы остановочные комплексы. Дорога готова более, чем на 85%.

Одновременно начинается ремонт на другой улице в Фокинском районе — Севской в границах между Транспортной и Дзержинского. Планируется заменить асфальт, обустроить тротуары и модернизировать освещение. Для последнего на объект уже завезли опоры, которые будут установлены в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что мэр Брянска Александр Макаров проинспектировал ремонт дорог в Бежицком районе города.