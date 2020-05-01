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«Чистая планета» ужесточает охоту на любителей подбрасывать мусор в чужие контейнеры

Опубликовано Сегодня, 12:40

Почти 30 писем направил в этом месяце региональный оператор по обращению с ТКО Брянской области в администрацию Советского района с просьбой привлечь к ответственности предпринимателей и частных лиц за создание несанкционированной свалки на контейнерной площадке по улице Пересвета, 53. Все нарушения зафиксировала фотоловушка, установленная «Чистой планетой».

Несмотря на то, что федеральная реформа чистоты стартовала более года назад и законом установлены единые правила по обращению с отходами для всех граждан страны, брянские предприниматели по-прежнему стараются уйти от оплаты за вывоз своего мусора и продолжают подкидывать его в контейнеры, рассчитанные только на жителей.

— Одна из проблемных контейнерных площадок в Советском районе – по улице Пересвета, 53. ООО «Спецавтопредприятие» - перевозчик, который занимается транспортированием отходов, ответственно относится к выполнению своей работы и бункер вывозит ежедневно, без нарушения графика. Наша логистическая служба контролирует работу перевозчиков с помощью программы в режиме онлайн. И мы видим, что вывоз отходов был осуществлен. Но, несмотря на это, жители постоянно жалуются на переполнение бункера и завалы мусора. Диспетчеры сообщают о проблеме и перевозчику приходится регулярно делать дополнительные рейсы по этому адресу. Месяц назад мы установили фотоловушку и выяснили причину быстрого переполнения бункера. Ежедневно к бункеру подъезжают газели хитрых предпринимателей и выгружают отходы, а жители бросают в бункер спиленные деревья и порубочные остатки, которые не относятся к ТКО, имеют очень большой объем и за их вывоз нужно платить отдельно. По всем фактам нарушений, которые зафиксировала наша фотоловушка в течение месяца, мы направили на рассмотрение около 30 писем в администрацию Советского района. Надеемся, что лица, которые создают завалы мусора на контейнерных площадках, будут привлечены к административной ответственности. Сейчас вопрос об ужесточении наказания и увеличении размера штрафов за нарушения в сфере обращения с отходами рассматривается на высшем уровне. Поправки в законодательство планируют принять в ближайшее время. Это, безусловно, резко снизит количество подобных нарушений, — прокомментировал нововведение генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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