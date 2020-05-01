В Брянске автохам перекрыл пешеходную дорожку

За кражу подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы

Большинство комментаторов осуждают автохама, однако некоторых не устроило, что была сфотографирована именно иномарка, хотя правила парковки нарушают и владельцы бюджетных отечественных машин.

В сообществе «Авто Брянск» в среду опубликовали фотографию внедорожника, припаркованного так, что машина перекрыла проход по пешеходной дорожке вдоль жилого дома.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес» «Ростелеком» и «ЛитРес», крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, расширяют сотрудничество — в цифровом видеосервисе Wink открыт специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

Вокзал Брянск-Орловский становится более доступным для маломобильных пассажиров На вокзале Брянск-Орловский продолжается формирование доступной среды для маломобильных групп населения. Железнодорожниками уже проведена реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, ведутся работы по оборудованию касс и справочной с заниженными окнами.

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расширяют использование искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями и масштабируют его на 20 регионов страны «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»). Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и получать обратную связь. Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

