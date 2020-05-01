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Житель Дальнего Востока ищет могилу погибшего под Брянском деда

Опубликовано Сегодня, 14:33

Житель Хабаровского края Михаил Дремов опубликовал в сообществе поселка Белые Берега во ВКонтакте просьбу о помощи.

Родной брат деда Михаила во время Великой Отечественной войны погиб в воздушном бою на Брянщине, а родственник хочет найти его могилу и место падения самолета.

«Рfзыскиваю место падения самолёта разведчика Пе-2 (бортовой номер 6/160) 4 ОДРАП ГК РККА, который во второй половине дня 05.04.1943 г. был атакован шестью немецкими истребителями "Фокке-Вульфов 190" во время проведения разведки в небе над Брянской областью. В ходе воздушного боя, экипажу Пе-2 удалось сбить один самолет противника, но силы были не равны, в схватке с пятью вражескими истребителями выжить шансов мало. Получив сильные повреждения, объятый пламенем, их самолет совершил вынужденную посадку южнее станции "Белые Берега" в предполагаемых районах д. Приютово (Карачевский район Брянской обл.), д. Приютово (Навлинский район) или в ином месте данного направления. Экипаж: командир ст.л-нт Е.П.Озерков 1914 г.р. остался жив, но получил тяжелые ранения, впоследствии ампутирована левая нога, воздушный стрелок-радист, старшина П.В.Русанов 1912 г.р. остался жив, получил лёгкие ранения и ушибы, штурман - ст.л-нт Л.Н.Соловьёв 1917 г.р. в ходе воздушного боя погиб.
П.В. Русанов, захоронив штурмана и спрятав в лесу командира, здесь же в течении 7-ми суток вёл розыск партизан. Затем, вместе с командиром экипажа был переправлен с партизанами М.И.Дуки бригады им.Кравцова в штаб партизанского отряда, а затем на самолёте в г.Москву. После войны, в 60-х годах, Е.П.Озерков приезжал к месту падения Пе-2 в сопровождении бывшего партизанского отряда Г.П.Сызченко. Обломки самолёта обнаружили в те годы школьники ср.школы 41 г.Брянска, южнее Белых Берегов, дальнейшая информация отсутствует», — написал Михаил.

Всех, кто что-либо знает о той истории, Михаил просит оставить комментарий под публикацией или позвонить ему или написать в Вотсап по номеру: +79142163050

 

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