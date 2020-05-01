Сотрулники ГУ МЧС провели противопожарный рейд в Севске

Севские пожарные провели в городе профилактический рейд в преддверье летних каникул и в связи с началом пожароопасного сезона. Об этом накануне сообщило региональное ГУ МЧС.

Пожарные устроили подворовой обход местного частного сектора в райцентре и населенных пунктах района.

С жителями провели профилактические беседы и раздали им брошюры с информацией о мерах безопасности при обращении с огнем и номерами телефонов оперативных служб.

Людям напомнили, что надо напоминать о правилах пожарной безопасности детям и убирать мусор и горючие материалы с приусадебных учатков, нельзя оставлять непогашенные костры и бросать в траву окурки.

Такие обходы пожарные проводят регулярно.