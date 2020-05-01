В мэрии Брянска обсудили волокиту со строительством площадок для мусора

В мэрии Брянска в среду прошлого совещание по ситуации со строительством новых площадок под контейнеры для мусора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В прошлом году планировалось сдать 366 новых площадок. Однако на сегодня полностью готовы только 25, на 176 залиты бетонные основания.

Главной причиной участники совещания назвали недобросовестность подрядчиков. Из трех обязательства выполняет всего один. Один добровольно отказался от исполнения контракта с выплатой городу неустойки. Разрывать контракт с третьим приходится через суд. Ближайшее заседание суда назначено на июнь.

«Сроки непростительно упущены, результат не достигнут. Причина этого в бессистемной работе над поставленной задачей и отсутствии должного контроля. Кроме того, саму задачу задвинули в разряд второстепенных, не придав значения тому, что проблему обустройства и содержания контейнерных площадок жители города поднимают регулярно. В связи с этим, к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировал ситуацию мэр.

Глава городской администрации подчеркнул, что план должен быть выполнен, и поручил до конца недели подготовить дорожную карту реализации работ и дополнительно проработать с администрации районов места расположения площадок и их внешний вид, а вопросы поддержки чистоты на площадках проработать в управляющими компаниями и перевозчиками отходов.