В мэрии Брянска обсудили волокиту со строительством площадок для мусора
В мэрии Брянска в среду прошлого совещание по ситуации со строительством новых площадок под контейнеры для мусора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В прошлом году планировалось сдать 366 новых площадок. Однако на сегодня полностью готовы только 25, на 176 залиты бетонные основания.
Главной причиной участники совещания назвали недобросовестность подрядчиков. Из трех обязательства выполняет всего один. Один добровольно отказался от исполнения контракта с выплатой городу неустойки. Разрывать контракт с третьим приходится через суд. Ближайшее заседание суда назначено на июнь.
«Сроки непростительно упущены, результат не достигнут. Причина этого в бессистемной работе над поставленной задачей и отсутствии должного контроля. Кроме того, саму задачу задвинули в разряд второстепенных, не придав значения тому, что проблему обустройства и содержания контейнерных площадок жители города поднимают регулярно. В связи с этим, к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировал ситуацию мэр.
Глава городской администрации подчеркнул, что план должен быть выполнен, и поручил до конца недели подготовить дорожную карту реализации работ и дополнительно проработать с администрации районов места расположения площадок и их внешний вид, а вопросы поддержки чистоты на площадках проработать в управляющими компаниями и перевозчиками отходов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» и «ЛитРес», крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, расширяют сотрудничество — в цифровом видеосервисе Wink открыт специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.
На вокзале Брянск-Орловский продолжается формирование доступной среды для маломобильных групп населения. Железнодорожниками уже проведена реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, ведутся работы по оборудованию касс и справочной с заниженными окнами.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»). Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и получать обратную связь. Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.