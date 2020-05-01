Строители Бежицкого бассейна возвели стены первого этажа

Строители бассейна на улице Нахимова в Бежицком районе Брянска завершили возведение первого этажа административно-бытового сектора и приступили к укладке стен игрового зала. Параллельно они протягивают воопровод и канализацию, монтируют электрику и заливают фундамент для котельной. На днях на стройплощадке побывал мэр Брянска Александр Макаров. Об этом сообщила мэрия.

15 мая на объекте прошло выездное совещание, на котором подрядчик пообещал устроить темпы работ. Свое слово он сдержал.

Бассейны в Бежицком и Фокинском районах Брянска строятся по решению губернатора Александра Богомаза. На эти цели в бюджет заложено порядка 400 млн рублей. Оба объекта должны быть сданы до конца года.