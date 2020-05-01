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Брянцам разъяснили, как законно обзавестись контейнерной площадкой

Опубликовано Сегодня, 13:42

Сейчас в Брянской области жители частного сектора преимущественно собирают мусор бестарно. Но люди часто обращаются в колл-центр регионального оператора с просьбой установить на их улице контейнер для складирования коммунальных отходов. «Чистая планета» объясняет, как в соответствии с действующим законодательством нужно действовать жителям частного сектора, чтобы сменить бестарный сбор отходов на тарный.

Вчера с таким вопросом обратилась жительница частного сектора Володарского района. Она рассказала, что до 2018 года по улицам Красный Маяк и 2-я Мичурина на перекрестках с центральными улицами были установлены контейнеры, куда люди складировали пакеты с мусором. С остальных улиц отходы вывозили один раз в неделю бестарно. Жители знали о графике вывоза и местах сбора. Но год назад контейнеры были убраны. Почему?

— Дело в том, что контейнеры по указанному адресу были установлены незаконно, так как место, где они стояли, не являлось контейнерной площадкой и она не была внесена в реестр. Для жителей данных улиц предусмотрен бестарный способ сбора ТКО. Вывоз осуществляется еженедельно по понедельникам с согласованных мест накоплений. Но если жители хотят сменить бестарный сбор отходов на тарный, необходимо провести собрание собственников жилых домов, принять общее решение, определить место, где бы они хотели установить контейнер, а протокол собрания и заявление отнести в районную администрацию, которая отвечает за обустройство контейнерных площадок. Ведь согласно законодательству, для установки контейнера по требованиям СанПиН необходимо, чтобы на месте накопления ТКО была обустроена контейнерная площадка с твердым водонепроницаемым покрытием и ограждением с трех сторон. За организацию контейнерных площадок отвечает собственник земли, на которой расположено место (площадка) накопления ТКО. Часто это — органы местного самоуправления. Также каждая контейнерная площадка должна быть внесена в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории района. Но это будет сделано только после того, как заявка жителей будет рассмотрена Управлением Роспотребнадзора по Брянской области на соответствие выбранного места установленным санитарным нормам. При положительном заключении Брянская городская администрация поставит площадку для сбора ТКО на кадастровый учет и подготовит необходимый пакет документов. Далее площадку должны внести в реестр мест накоплений и обустроить, — рассказала заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.

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