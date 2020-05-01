Брянцам разъяснили, как законно обзавестись контейнерной площадкой
Сейчас в Брянской области жители частного сектора преимущественно собирают мусор бестарно. Но люди часто обращаются в колл-центр регионального оператора с просьбой установить на их улице контейнер для складирования коммунальных отходов. «Чистая планета» объясняет, как в соответствии с действующим законодательством нужно действовать жителям частного сектора, чтобы сменить бестарный сбор отходов на тарный.
Вчера с таким вопросом обратилась жительница частного сектора Володарского района. Она рассказала, что до 2018 года по улицам Красный Маяк и 2-я Мичурина на перекрестках с центральными улицами были установлены контейнеры, куда люди складировали пакеты с мусором. С остальных улиц отходы вывозили один раз в неделю бестарно. Жители знали о графике вывоза и местах сбора. Но год назад контейнеры были убраны. Почему?
— Дело в том, что контейнеры по указанному адресу были установлены незаконно, так как место, где они стояли, не являлось контейнерной площадкой и она не была внесена в реестр. Для жителей данных улиц предусмотрен бестарный способ сбора ТКО. Вывоз осуществляется еженедельно по понедельникам с согласованных мест накоплений. Но если жители хотят сменить бестарный сбор отходов на тарный, необходимо провести собрание собственников жилых домов, принять общее решение, определить место, где бы они хотели установить контейнер, а протокол собрания и заявление отнести в районную администрацию, которая отвечает за обустройство контейнерных площадок. Ведь согласно законодательству, для установки контейнера по требованиям СанПиН необходимо, чтобы на месте накопления ТКО была обустроена контейнерная площадка с твердым водонепроницаемым покрытием и ограждением с трех сторон. За организацию контейнерных площадок отвечает собственник земли, на которой расположено место (площадка) накопления ТКО. Часто это — органы местного самоуправления. Также каждая контейнерная площадка должна быть внесена в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории района. Но это будет сделано только после того, как заявка жителей будет рассмотрена Управлением Роспотребнадзора по Брянской области на соответствие выбранного места установленным санитарным нормам. При положительном заключении Брянская городская администрация поставит площадку для сбора ТКО на кадастровый учет и подготовит необходимый пакет документов. Далее площадку должны внести в реестр мест накоплений и обустроить, — рассказала заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных и ведомственных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Брянском регионе Московской железной дороги экипажи пожарных поездов перешли в режим повышенной готовности. Такие меры приняты для обеспечения безопасности функционирования железнодорожного транспорта в летний пожароопасный период.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»). Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и получать обратную связь. Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.